Канада поможет Украине сдерживать Россию - Кулеба

Министры иностранных дел Украины и Канады Дмитрий Кулеба и Мелани Жоли договорились об укреплении особого партнерства двух стран. Встреча состоялась на полях заседания Североатлантического совета НАТО в Риге, пишет Артур Родивилов, РБК-Украина.

Главы украинской и канадской дипломатии обсудили конкретные шаги в рамках комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, передает МИД Украины.

"Если в России будут видеть, что Запад серьезно относится к нынешней ситуации и готов к решительным действиям, они дважды подумают перед тем, как прибегать к любым военным авантюрам" , - убежден Кулеба.

Он поблагодарил канадскую сторону за готовность работать вместе с Украиной над сдерживанием РФ. Министр также выразил особую благодарность Канаде за твердую и непреклонную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины конкретными действиями, в частности, многолетнее участие в операции UNIFIER, которая эффективно усиливает Вооруженные силы Украины.

Отмечается, что руководители внешнеполитических ведомств двух стран обсудили дальнейшее сотрудничество в области безопасности и обороны, а также скоординировали общую позицию до следующего этапа проведения переговоров с Ираном относительно привлечения к ответственности виновных по делу сбитого самолета PS752.