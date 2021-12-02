Главный офис Tesla полностью переехал в Техас

Американская компания Tesla по производству электроавтомобилей, зарядного и другого оборудования завершила процесс переноса центрального офиса из штата Калифорния в столицу Техаса, город Остин, сообщает Укринформ.

"Компания Tesla, Inc. 1 декабря 2021 перенесла свою штаб-квартиру в комплекс Gigafactory Texas" , - говорится в официальном документе компании, представленном в Комиссию по вопросам ценных бумаг и бирж США.

Ожидается, что новая гигафабрика в Остине, куда переехала штаб-квартира компании, завершит реновации к концу этого года. Там планируется производство автомобилей Cybertruck, Model 2, Model Y и другой техники.