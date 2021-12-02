Макрон назвал Джонсона "клоуном" - The Telegraph

Президент Франции Эммануэль Макрон в частном разговоре назвал британского премьера Бориса Джонсона «клоуном». Согласно информации The Telegraph, Макрон пренебрежительно высказался о Джонсоне во время поездки в Хорватию 24 ноября, вскоре после гибели 27 мигрантов в проливе Ла-Манш, сообщает Новое время.

После этого Макрон и Джонсон провели телефонные переговоры по поводу трагедии, во время которых советники президента Франции узнали, что британский премьер опубликовал в своем Twitter «письмо, которое он только что отправил Макрону и которое Макрон еще не успел прочитать». В письме содержались предложения Британии по созданию совместных патрулей и нового двустороннего соглашения, которое предполагает немедленное возвращение всех, кто пересекает Ла-Манш. Макрон назвал требования и публикацию письма в Сети «несерьезными», отмечает издание.

После разговора с Джонсоном в тот же день рассерженный Макрон якобы заявил небольшой группе своих советников, что это «постоянно один и тот же цирк» и что «грустно видеть такую прекрасную страну… под управлением клоуна».

Сообщается, что французский президент упомянул «сосисочную войну», «рыболовный спор» и скандал с подлодками, и сказал, что Джонсон «позиционирует себя как жертву и делает Францию козлом отпущения». По мнению Макрона, напряженность в отношениях между Францией и Британией началась после Brexit и последующего торгового соглашения 24 декабря 2020 года, а Джонсон «быстро понял, что ситуация для британцев катастрофическая: в бензоколонках нет бензина, целой кучи вещей больше нет».