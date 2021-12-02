Венедиктова объяснила действия СБУ после заявления Зеленского о перевороте

Служба безопасности Украины возбудила дело по факту подготовки противоправных действий, направленных на захват государственной власти, через несколько дней после соответствующего заявления Президента, поскольку разведывательные органы проверяли информацию. Об этом заявила в комментарии журналистам генпрокурор Ирина Венедиктова, сообщает Укринформ.

В частности, по ее словам, соответствующие данные в ЕРДР были внесены 28 ноября.

"Я посмотрела историю, каким образом уголовное производство вносилось в ЕРДР. Почему у нас такие вещи связаны с таймингом? Поскольку история... так или иначе связана с информацией разведорганов, СБУ, которая вносила в ЕРДР, проверяла информацию, анализировала , и уже непосредственно следствие начало свою работу" , – сказала Венедиктова.

При этом генпрокурор добавила, что не может рассказать о деталях следствия и призвала дождаться официальной информации СБУ.