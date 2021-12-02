Лукашенко заявил, что мигрантов к границе с Польшей доставляли чеченцы

Лукашенко заявил, что мигрантов к границе с Польшей доставляли чеченцы
Фото: Александр Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что доставке мигрантов к границам Польши содействовали россияне, среди которых были чеченцы, сообщает Новое время.

В интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Лукашенко сообщил, что мигрантам могли также помогать преодолевать границу и попадать в Польшу.

«Но здесь работали проводники и из России, и спасибо чеченцам — вот организованные люди. Они самые организованные здесь были, организовывая поток. Они помогали людям с Минска попадать на границу, возможно, и преодолевать границу», — заявил Лукашенко.

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