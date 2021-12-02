Лукашенко заявил, что мигрантов к границе с Польшей доставляли чеченцы

Белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что доставке мигрантов к границам Польши содействовали россияне, среди которых были чеченцы, сообщает Новое время.

В интервью российскому пропагандисту Дмитрию Киселеву Лукашенко сообщил, что мигрантам могли также помогать преодолевать границу и попадать в Польшу.