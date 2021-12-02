В Кабмине озвучили планы по вакцинации украинцев

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти планируют до конца 2021 года привить от коронавируса большинство взрослого населения страны, сообщает Корреспондент.

Согласно информации с сайта правительственного портала, об этом шла речь на встрече членов Кабмина с представителями Всеукраинского Совета церквей и религиозных организаций.

Так, в ходе переговоров премьер выразил благодарность собеседникам за позицию в популяризации процесса вакцинации против COVID-19.