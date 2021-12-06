Какие продукты запрещены людям с первой группой крови

Люди с I(0) группой крови обязательно должны вводить в свой рацион продукты, обогащенные высоким содержанием белка, а именно: рыбу, яйца, курятину, овощи, бобовые и т.д. Что касается запретов, то рекомендуется уменьшить в своем меню количество молочных продуктов и пшеницы, которые могут вызвать проблемы пищеварительной системы. Также следует убрать из своего рациона "пищевой мусор" (кофеин, алкогольные напитки, фастфуд) и регулярно добавлять в повседневные активности спортивные упражнения, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказывает американский врач натуропатии Питер Д'Адамо. Именно он является автором самой известной в мире теории правильного питания "4 группы крови – 4 пути к здоровью". Суть его исследования состоит в том, что все продукты питания, попадая в наш организм, вступают с каждой группой крови в определенную химическую реакцию.

Исследования особенностей функционирования организма показали, что носители первой группы крови имеют тенденцию к продуцированию более высокого уровня желудочной кислоты. Но с другой стороны, именно им свойственна отличная способность к быстрому перевариванию как белков, так и жиров. В связи с этим доктор Питер Д'Адамо утверждает, что среди заболеваний, которых следует опасаться людям с I(0) группой крови, первые места занимают язва желудка и нарушение функций щитовидной железы.