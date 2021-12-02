Курс валют НБУ на 2 декабря

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 декабря 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 1 декабря, повысился на 2 коп до 27.23 за 1 доллар.

Курс евро упал на 8 коп до 30.84 за 1 евро.

Рубль подорожал на 2 коп до 3.68 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 36.27 за 1 фунт стерлингов.

Курс швейцарского франка снизился на 8 коп до 29.58 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого достиг уровня 6.67 за 1 польский злотый.