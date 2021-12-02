Курс валют НБУ на 2 декабря
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в четверг, 2 декабря 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 1 декабря, повысился на 2 коп до 27.23 за 1 доллар.
Курс евро упал на 8 коп до 30.84 за 1 евро.
Рубль подорожал на 2 коп до 3.68 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 36.27 за 1 фунт стерлингов.
Курс швейцарского франка снизился на 8 коп до 29.58 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого достиг уровня 6.67 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.229600
|EUR
|Евро
|30.844300
|RUB
|Рубль
|0.368310
|GBP
|Фунт стерлингов
|36.269800
|CHF
|Швейцарский франк
|29.576500
|PLN
|Польский злотый
|6.673100