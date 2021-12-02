Путин может очень быстро вторгнуться в Украину – Блинкен

Президент Российской Федерации Владимир Путин создал возможность для очень быстрого осуществления вторжения в Украину, если он примет такое решение, сообщает УНИАН.

Есть доказательства того, что РФ подготовила планы значительных агрессивных действий в отношении украинского государства, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен по итогам двухдневного заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО в Риге.

По его словам, в планы входят усилия по расшатыванию нашей страны изнутри, а также "крупномасштабные военные операции". Главный американский дипломат подчеркнул, что пока неизвестно, решил ли лидер России вторгаться в Украину.