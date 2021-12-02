Лукашенко оценил возможность запуска единой валюты Беларуси и РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко оценил перспективы создания единой валюты с Россией, сообщает Газета.ru.

Глава государства заявил, что это более высокий уровень интеграции, к которому Москва и Минск еще не подошли.

«Подойдем — будем решать» , — сказал белорусский лидер в интервью российскому изданию.

Он также отметил, что данный вопрос пока поднимать не нужно. По словам политика, к созданию единой валюты «надо прийти step by step».

Ранее на тему возможного введения единой валюты говорил и президент России Владимир Путин. По его словам, в этом направлении уже сделаны первые шаги. Путин отметил, что Центральный банк РФ и Банк Белоруссии должны гармонизировать денежно-кредитную политику, добиться интеграции платежных систем, информационной безопасности в финансовой сфере.

Также Путин сообщил, что между двумя государствами планируется создание единого платежного пространства.