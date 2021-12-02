Детям пообещали $666 млн: каждому по $555 – откуда деньги

Во время своего выступления в Верховной Раде 1 декабря президент Владимир Зеленский объявил о введении для всех новорожденных украинцев "экономических паспортов". Со слов главы государства, деньги в будущем направят на персональные накопительные счета, на которые начислят определенную часть доходов бюджета от рентного сбора за недропользование, сообщает UBR.

Законопроект, который утвердит данную новацию, ожидается в парламенте до 10 декабря. Однако некоторые его детали известны уже сейчас.

В частности, потратить средства разрешат только по достижении совершеннолетия и, как можно судить из речи президента, исключительно на покупку жилья в Украине или на обучение внутри страны.

Зеленский не уточнил, на какую именно сумму смогут претендовать граждане, но за него это сделал глава налогового комитета парламента Данил Гетманцев. В комментарии СМИ он указал, что на экономическом паспорте к совершеннолетию человека должно скопиться около $10 тыс. (в гривневом эквиваленте и с учетом инфляции).

Средства при этом будут начисляться ежемесячно. Политик также добавил, что если человек не захочет тратить деньги ни на жилье, ни на образование, то сможет положить их в пенсионный фонд.

Однако $10 тысяч – лишь ориентир, к которому стремятся власти. Итоговая сумма будет зависеть от объема ренты за недропользование, которую государство получает от компаний, добывающих полезные ископаемые.

Как отметил Гетманцев, в проекте закона пропишут определенный процент от этой доходной статьи, который пойдет на финансирование программы.

Между тем у опрошенных экспертов возникли сомнения как относительно того, что государство сможет осилить реализацию очередной амбициозной задумки властей, так и ее целесообразности.

Сколько нужно денег

Размер финансирования естественным образом будет зависеть от рождаемости в Украине – власти подчеркивают, что деньги дадут каждому новорожденному гражданину. Однако, по словам Гетманцева, в том, детей какого года рождения включать в программу, пока нет определенности.

Непосредственно глава налогового комитета выступает за "выдачу" экономических паспортов начиная с 2019 года рождения.

"Мы пришли к власти в 2019 году, обещали это в 2019 году" , – объяснил представитель "Слуг народа".

Предварительно предлагалось распространить программу на детей начиная с 2021 года рождения, но в итоговый законопроект, отметил Гетманцев, все же попадет вариант с открытием счетов для рожденных с 2019 года.

К слову, в среднем за год в Украине рождается около 300 тыс. человек.

Как рассказал нам Гетманцев, законопроект об экономических паспортах, скорее всего, примут в целом уже в 2022 году. В таком случае, и если деньги начнут начисляться на счета с 2022 года, в следующем году необходимо учесть выплаты для 1,2 млн человек.

Чтобы каждый из них получил на "паспорт" по $10 тыс. через 16-18 лет, ежегодно им должно поступать по $555. Таким образом, уже в 2022 году бюджету нужно найти на эти цели $666 млн. Или более 18 млрд грн.

Если все же начать распространение программы с детей, рожденных в 2021-м, то, соответственно, размер необходимого финансирования сократится вдвое, до 9 млрд грн в год.

В то же время, согласно проекту бюджета на 2022 год, в нем запланировано 65,7 млрд грн поступлений от ренты за пользование недрами общегосударственного значения, что составляет 5% от всех планируемых доходов.

Объясняя, что деньги будут накапливаться на экономическом паспорте год от года за счет рентных поступлений, Гетманцев высказал убеждение, что этой статьи доходов казны хватит "с запасом" на реализацию инициативы.

"Но мы не исключаем, что в будущем источниками финансирования программы может стать приватизация, часть прибыли госпредприятий, или часть ввозного НДС. Это будет обсуждаться, но пока нам достаточно ренты на полезные ископаемые", – сказал глава налогового комитета.

Слишком много "хотелок"

Говорить о реализации программы преждевременно, пока не принят госбюджет на 2022 год, выразил нам мнение эксперт экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин.

Он указал, что в проекте бюджета, который будет приниматься во втором чтении, расходы на экономические паспорта отсутствуют. А принять проект закона во втором чтении могут уже сегодня, 2 декабря.

Гетманцев пояснил нам, что хоть законопроект об экономических паспортах будет приниматься значительно позже, но впоследствии Верховная Рада, в случае необходимости, примет изменения в бюджет на 2022 год.

Тем не менее проблема не только в технической стороне вопроса, объясняет Пендзин.

"Международный валютный фонд четко обозначил условие выделения транша на $2,2 млрд – в украинском бюджете дефицит на 2022 год не должен превышать 188 млрд грн. Рентные платежи – один из существенных наполнителей казны. И если что-либо в нем уменьшить, то необходимо найти компенсатор" , – указал эксперт.

Стоит отметить, что предельный объем дефицита бюджета в новой редакции бюджетного законопроекта предложили увеличить до 188,79 млрд грн.

С поиском компенсатора могут быть проблемы, считает Пендзин, указывая на другие многочисленные программы властей:

термомодернизацию многоэтажек, на которую, по словам Зеленского, планируется выделить 100 млрд грн за три года;

выделение 1 тыс. грн за добровольную вакцинацию (всего 3 млрд грн);

дорожное строительство;

дешевые кредиты для бизнеса и физлиц.

Такая ли помощь нужна детям

В свою очередь у старшего экономиста исследовательского центра CASE Украина Владимира Дубровского возникли сомнения в целесообразности программы. Он отмечает, что для обеспечения помощью в $10 тыс. даже 300 тыс. детей, которые рождаются в Украине за год, необходимо выделить $3 млрд за 18 лет.

В то же время этим деньгам можно было бы найти лучшее применение. Дубровский поясняет, что откладывать такой объем средств, и при этом брать деньги у международных заемщиков, "довольно спорная идея".

"Украине довольно дорого обходится обеспечение госдолга – на это нужно тратить около 4% доходов бюджета в год, что превышает бюджетный дефицит" , – отметил эксперт.

Он полагает, что если выделить необходимую для экономических паспортов сумму на погашение или обнуление госдолга, "груз" его будущего возврата будет снят с подрастающего поколения и, таким образом, им будут обеспечены лучшие жизненные условия.