МКС закроется через 8 лет: как люди попадут на Марс

Коммерческие космические станции станут ключевой ступенькой на пути человечества к Марсу и другим планетам, сообщает Сегодня.

НАСА стремится отправить астронавтов на Луну в этом десятилетии и на Красную планету в 2030 годах, но МКС это уже не поможет, пишет Space.

В соответствии с текущими планами агентства, связанные с этими полетами исследования не будут завершены к 2030 году – предполагаемой дате вывода МКС из эксплуатации.

Что интересно, официально МКС утверждена для работы только до 2024 года, но ее работу могут растянуть еще на 6 лет.

В связи с приближением даты закрытия NASA поощряет открытие и развитие частных космических станций, чтобы заполнить любые пробелы в орбитальных исследованиях.

Например, хьюстонская компания Axiom Space планирует в ближайшие два года совершить четыре полета на МКС с частным экипажем на борту капсул SpaceX Crew Dragon.

Первый из этих полетов состоится уже в феврале 2022 года. Axiom планирует запустить коммерческий модуль на МКС в сентябре 2024 года, а затем отправить еще три модуля.

С доставкой четвертого модуля станция получит возможность работать автономно от МКС, а затем и отделиться, чтобы стать независимой космической станцией следующего поколения.

Она получит модернизированные помещения для экипажа, увеличенную грузоподъемность и специальный модуль с производственной и исследовательской лабораториями.