Пентагон призвал РФ "снизить температуру" на границе Украины

Глава Пентагона Ллойд Остин призвал Россию быть более открытой в связи с ситуацией вокруг Украины, сообщает Лента.Ру.

Об этом он заявил на встрече со своим коллегой из Южной Кореи Со Уком в Сеуле.

Остин, комментируя ситуацию на росийско-украинской границе, отметил, что в США надеются на Москву в вопросе "снижения температуры" в регионе. По его словам, в Вашингтоне рассчитывают, что российский президент Владимир Путин будет более открытым, а российские власти будут работать над решением вопросов и проблем.