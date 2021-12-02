Соблюдение Минских соглашений решило бы проблему Донбасса – Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что решением проблемы на востоке Украины стало бы выполнение условий Минских соглашений, сообщает Интерфакс-Украина.
"Существует доступный дипломатический путь продвижения вперед. Русские говорят, что Минские соглашения должны быть выполнены. Украинцы говорят то же самое. Я думаю, что, если бы это произошло, это, по крайней мере, решило бы проблему Донбасса на востоке Украины", - заявил он в интервью латвийскому телеканалу LTV в Риге.
Госсекретарь отметил, что перед предстоящей в Стокгольме встречей с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он провел многочисленные консультации по российско-украинскому конфликту с союзниками, а также с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.
"Все они были сосредоточены на наших опасениях по поводу ситуации в Украине и вокруг нее", - подчеркнул он.
Госсекретарь сказал:
"Я думаю, что смогу отразить не только точку зрения Соединенных Штатов, но и точку зрения всех союзников по НАТО (...), что, если Россия будет продолжать агрессию против Украины, это будет иметь серьезные последствия".