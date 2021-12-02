Кешбэк 5-10% от банков уйдет в прошлое – ПриватБанк

Кешбэк-программы могут остаться в портфеле украинских банков как сервис по премиум-картам, но как массовый продукт "с вау-эффектом и построенным на этом маркетинге" кешбэк 5-10%, возможно, уйдет в прошлое, сообщает UBR.

Такую оценку высказали в пресс-службе государственного ПриватБанка. Напомним, ранее международные платежные системы (МПС) Mastercard и Visa снизили размер своей доли (интерчейнджа) в ставке эквайринга. Ее они отдают банкам-эмитентам платежных карт, а они, в свою очередь, финансируют за этот счет программы лояльности для клиентов, в том числе кешбэк.

Из-за снижения интерчейнджа свою кешбэк-программу уже пришлось сократить monobank.

В ПриватБанке считают, что теперь кешбэк, который в Украине был массовым продуктом исключительно благодаря высокому интерчейнджу, теперь будет предлагаться в том же виде, что и в Европе и США – то есть как услуга по премиум-картам.

Также кешбэк может сохраниться в виде партнерских программ торговцев с украинскими банками.

"Другими словами, торговцам придется бороться за клиента с помощью кешбэков через банковские финансовые инструменты" , – высказали мнение в ПриватБанке.

Впрочем, в "Привате" также предположили, что в прошлое уйдет и массовый выпуск премиальных карточных счетов.

Стремление поголовного выпуска карт как можно более высокого класса (Platinum, World Debit), как считают в "Привате", никак не сочеталось "ни с реальными потребностями картодержателя, ни с соответствием статуса карты финансовому потоку по ней" .

"Причина перехода на тотальную эмиссию премиум-карт была одна – высокий интерчейндж" , – выразили мнение в пресс-службе.

Также в ПриватБанке поясняли, что благодаря снижению доли интерчейнджа они смогут понизить и свою ставку эквайринга для торговцев, пользующихся их POS-терминалами. Это позволит сохранить рост культуры безналичных платежей на прежнем уровне, несмотря на сокращение кешбэка.