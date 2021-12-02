Мексика получит собственную вакцину от коронавируса
Мексика завершит разработку своей COVID-вакцины Patria в 2022 году. Об этом заявил президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор, сообщает Корреспондент.
Обрадор представил доклад о деятельности своего правительства. На мероприятии присутствовали десятки тысяч зрителей.
"В следующем году, если все пойдет хорошо, мы получим вакцину Patria", - сказал Обрадор.
Мексиканские ученые начали первую фазу клинических исследований вакцины Patria еще в апреле.
Всего в стране уже использовано 132,63 млн препаратов различных производителей, а полный курс вакцинации от коронавируса прошли 65 млн человек.