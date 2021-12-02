Астронавты NASA сегодня выйдут в открытый космос

В четверг, 2 декабря американские астронавты Том Маршберн и Кайла Бэррон выйдут в открытый космос с борта Международной космической станции. Они заменят на поверхности МКС вышедшую из строя антенну, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) в Twitter.

"Том Маршберн и Кайла Бэррон рискнут выйти за пределы Международной космической станции, начиная с 07:10 утра по восточному времени (12:10 UTC) для замены антенны" , - говорится в сообщении.

Как информируют в NASA выход астронавтов запланирован на 07:10 по времени восточного побережья США (в 14: 10 по киевскому времени) из модуля Quest. Сама же трансляция начнется уже в 12:30.

Предполагается, что выход астронавтов продлится около 6,5 часа.

Напомним, ранее Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) перенесло выход астронавтов на МКС в открытый космос, что был запланирован на 30 ноября.

Причиной тому называли "вероятные риски", как позже стало известно космический мусор, что составляло риски для астронавтов.