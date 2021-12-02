В Германии рекордный прирост летальных COVID-случаев с февраля

В Германии за минувшие сутки от последствий коронавирусной инфекции скончались еще 446 человек - максимум за последние девять месяцев. Об этом, со ссылкой на Институт имени Роберта Коха (RKI), сообщает Корреспондент.

Более высокий показатель смертей - 490 за сутки - был зафиксирован 20 февраля.

Эксперты отмечают, что количество смертей в ближайшие дни, по всей видимости, увеличится, поскольку в последнее время в Германии фиксировались пиковые показатели заражаемости и между заражением и смертью проходит определенное время.

В настоящее время смертность от коронавируса в ФРГ вдвое с лишним ниже, чем на пике второй волны пандемии в конце 2020 года, несмотря на то, что сейчас в стране вирусом заражается значительно больше людей, чем год назад. Эксперты объясняют это позитивным влиянием вакцинации, защищающей от тяжелого протекания болезни.