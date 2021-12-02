Нуланд: Многие в РФ хотели бы жить в такой стране, как Украина

По мнению заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, многие россияне хотели бы жить в такой стране, как Украина, сообщает Лига.net.

Об этом она заявила на Киевском форуме безопасности.

Нуланд рассуждала об активности России у границ Украины. По ее словам, очень важно, чтобы Украина показывала пример народного единства и дальше работала над созданием справедливой демократической страны.

"Мне не надо объяснять вам, что это значит. Речь идет о мирном сосуществовании между вами. Многие из россиян хотели бы жить в такой стране, как у вас" , – сказала она.

Она напомнила, что госсекретарь США Энтони Блинкен на министерской встрече НАТО призвал РФ отвести войска и решить ситуацию дипломатическим путем. Украинцев же он призвал к единству и сдержанности, чтобы не попасть в "ловушку провокаций", которые может создать Россия, отметила Нуланд.