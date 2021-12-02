Кулеба и Блинкен на заседании ОБСЕ "поставили на место" Лаврова

Глава МИД РФ Сергей Лавров спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и получил решительный ответ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена, сообщает Европейская правда.

Об этом рассказали информированные источники.

Вчера вечером в конце неформального рабочего ужина, с которого началось министерское заседание, при обсуждении роли ОБСЕ в урегулировании конфликтов, Лавров обвинил Киев в системном нарушении Минских соглашений и срыве режима прекращения огня на Донбассе.

"Свое выступление он сопровождал тезисами роспропаганды о госперевороте и нацистах в Украине. Это спровоцировало дипломатическую перепалку. В присутствии всех других министров Кулеба взял слово и поставил Лаврова на место" , - рассказал собеседник.

По словам министра, общеизвестны два факта: Россия обстреливает украинскую землю и убивает украинских военных, системно блокирует деятельность СММ ОБСЕ в нарушение решений организации, под которыми она подписалась.

К обмену мнениями присоединился Энтони Блинкен, который решительно поддержал украинского коллегу.

После этого Лавров снова взял слово, при этом был раздражен, и вторично получил ответ Кулебы и Блинкена.