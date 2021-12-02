В Одессе на заводе Минобороны произошла утечка хлора

В Малиновском районе Одессы на территории госпредприятия разгерметизировалась емкость с хлором, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Авария произошла утром 1 декабря на окраине города, в промзоне.

"На открытой территории ГП "Югвоенстрой" (подчиняется Министерству обороны — ред.) произошла разгерметизация емкости с остатками жидкого хлора. Предварительно — в результате высверливания отверстия неустановленным лицом в металлическом баллоне на 800 литров" , — говорят в ГСЧС.

Работники предприятия восстановили герметичность емкости / Фото: ГСЧС

Никто не пострадал, утечку хлора быстро устранили. Спасатели наложили бандаж на поврежденную емкость, осадили испарения распыленными струями воды, замерили концентрацию хлора в воздухе.

Работники завода восстановили герметичность емкости.

По состоянию на 18:00 1 декабря превышения концентрации хлора на расстоянии 5 метров от места утечки не было.