Ученые отметили отсутствие тяжелых случаев заболевания омикрон-штаммом

Австралийские ученые и врачи отметили, что пока тяжелые случаи заболевания среди зараженных омикрон-штаммом коронавируса отсутствуют. Это указывает на то, что его не следует считать опаснее других разновидностей инфекции. Об этом, со ссылкой на Bloomberg, сообщает Лента.Ру.

"Среди почти 300 случаев заражения, которые наблюдаются в ряде стран по всему миру, симптомы довольно мягкие, либо их нет вовсе" , — подчеркнул главный врач Австралии Пол Келли

При этом отсутствие доказательств опасности омикрон-штамма не говорит о том, что он совершенно безвреден. Кроме того, пока ученые не выяснили, как существующие вакцины против COVID-19 справятся с новой разновидностью вируса.