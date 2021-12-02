Поставщики логистических услуг несут рекордные убытки

Карантинные ограничения и так называемый чип-кризис наносят огромный ущерб всему автомобильному рынку. И это не только автопроизводители и импортеры, а и логистические компании, которые доставляют новые автомобили на склады и в автосалоны, сообщает Autoconsulting.

Сегодня Ассоциация Европейских перевозчиков автомобилей ECG обратилась к автопроизводителям с требованием гарантировать объемы производства, иначе может произойти то же, что и с чипами.

Как стало известно из Конференции ECG, которая нынешней осенью прошла в Брюсселе, практически все поставщики логистических услуг, имеют подписанные контракты с автопроизводителями. Но многие из них ничего не перевозят, поскольку авто по этим контрактам не поступают с предприятий. Ведь на некоторых автомобильных заводах попросту остановлены конвейеры.

Такая ситуация продолжается с начала нынешнего года. В результате, по многим новинкам возник дефицит. В том числе и в Украине. А очереди на популярные модели растянулись до середины, а то и конца следующего 2022 года.

Из-за отсутствия автомобилей многие перевозчики оказались в катастрофическом положении. Ведь они инвестировали в транспорт и должны платить водителям хотя бы минимальную зарплату. Квалифицированные водители автовозов сегодня в ЕС в дефиците. Да и у нас в Украине - тоже. Велика вероятность, считают в ECG, что водители просто потеряются в других отраслях и, вероятно, никогда уже не вернутся в транспортную логистику. Что усугубит существующую нехватку водителей и сделает восстановление пропускной способности поставок практически невозможным.

В то же время многие логистические операторы несут значительные убытки и не смогут инвестировать в увеличенные мощности. Когда объемы производства автомобилей в конечном итоге восстановятся, готовую продукцию уже некому будет доставлять. То есть произойдет то же самое, что случилось с производством чипов, только на рынке логистических услуг. Компании сменят флот автовозов на другую спецтехнику и назад их вернуть будет уже не просто.

Именно поэтому, в ECG призывают производителей автомобилей гарантировать объемы производства. Низкие и непредсказуемые объемы производства не просто наносят ущерб сектору логистики автомобилей. Подвергаются риску инвестиции и последующее восстановление логистических компаний.

В ECG считают, что многие производители не могут или даже не хотят выпускать прогнозы объемов производства с начала года. Они страхуют себя от претензий. И сегодня вряд ли можно с уверенностью предсказать, когда ситуация улучшится. И дело не только в хорошо задокументированной глобальной нехватке полупроводников. Уже наметилась дальнейшая нехватка материалов, от алюминия и магния до кожи. Теперь уже этот дефицит нависает над отраслью.

В результате, отрасль логистики готовых автомобилей (FVL) в данный момент смотрит в пропасть. В краткосрочной перспективе жизнеспособность перевозчиков подвергается значительному риску. В то же время, в среднесрочной перспективе отрасль останется неспособной отреагировать на возможное восстановление объемов производства или инвестировать в декарбонизацию и другие проблемы, с которыми сталкивается логистика, - уверены в ECG.

Президент ECG Вольфганг Гебель заявил: "Дело не только в сокращении объемов. Непредсказуемость делает невозможным полноценное планирование. Эффективность транспортных операций значительно упала. ECG требует, чтобы отрасль взяла на себя контрактные обязательства по минимальным объемам".

По большому счету, это было бы неплохо и для украинских импортёров и дилеров автомобилей.

Для справки: более 112 000 европейцев заняты непосредственно в отрасли автомобильной логистики, а еще 230 000 человек косвенно заняты в этом секторе.