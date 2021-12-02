Яценюк заявил, что хочет снова стать премьером

Лидер политической партии Народный фронт, председатель Киевского форума безопасности, премьер-министр Украины в 2014—2016 годах Арсений Яценюк заявил, что хочет снова возглавить правительство, а его политическая сила может принять участие в следующих выборах в Верховную Раду, сообщает Новое время.

«Я хочу завершить то, что начал. Провести большие успешные и неотвратимые изменения в Украине, начатые в 2014 году. Для этого снова нужно выиграть парламентские выборы. Для этого нужно сформировать правительство и возглавить его. Получить депутатский мандат и просто присутствовать в политике — не есть и не будет моей целью. Целью является фундаментальные изменения и исторические решения» , — сказал он.

Яценюк считает, что во время его премьерства ему не дали завершить реформы.

Он добавил, что Народный фронт может выигрывать выборы как находясь во власти, так и в оппозиции.