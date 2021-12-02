Зеленский внес в Раду законопроект о множественном гражданстве
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект о множественном гражданстве для украинцев, проживающих в странах Европейского Союза и США, сообщает Интерфакс-Украина.
Карточка законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О гражданстве Украины" по основаниям и порядку приобретения и прекращения гражданства Украины" №6368 появилась на сайте парламента.
Законопроект определен президентом как неотложный.
Текст законопроекта пока не обнародован.