Топ-3 вкусных напитка, которые согреют зимой
В прохладный зимний вечер особенно хочется тепла и уюта. Поэтому стоит приготовить вкусные напитки, которые можно пить, закутавшись в одеяло, и смотреть любимые фильмы с родными людьми. Ароматы шоколада и корицы придадут атмосферности, а вкус подарит настоящее наслаждение, сообщает Обозреватель.
Простыми идеями приготовления согревающих напитков поделилась кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.
Горячий шоколад с корицей
Ингредиенты:
- молоко – 500 мл
- черный шоколад – 200 г
- корица.
Для декора:
- взбитые сливки
- шоколад (тертый).
Способ приготовления:
1. Молоко с корицей прогреть в сотейнику.
2. В мерном стакане перебить погружным блендером с добавлением шоколада до однородности.
3. Вылить в любимую чашку, украсить взбитыми сливками и тертым шоколадом.
Горячий шоколад с добавлением желтка
- молоко – 500 мл
- желтки – 60 г
- сахар – 20 г
- черный шоколад – 150 г.
Способ приготовления:
1. В мерном стакане подогреть молоко.
2. Смешать в сотейнике желтки и сахар.
3. Добавить горячее молоко в желтки и перемешать.
3. Сотейник поставить на плиту и при постоянном помешивании довести массу до температуры 82 градуса, должен получиться крем "Англес". Очень важно, чтобы желтки не свернулись, иначе будет омлет.
4. Положить шоколад в мерный стакан и залить готовым кремом, перемешать.
5. Для идеальной текстуры взбить все погружным блендером.
6. Перелить в стаканы и украсить маршмелоу.
Какао
Ингредиенты:
- молоко– 500 мл
- какао-порошок – 30 г
- сахарная пудра – 30 г
- кукурузный крахмал – 20 г.
Способ приготовления:
1. Соединить в миске все сухие ингредиенты: какао-порошок, кукурузный крахмал и сахарную пудру.
2. Добавить 1/3 холодного молока и перемешать до однородной консистенции.
3. Вылить в сотейник подготовленную массу из какао и оставшееся молоко.
4. Поставьте на плиту и при постоянном помешивании довести до кипения, проварить 1 минуту.
5. Разлить в стаканы, украсить маршмелоу.