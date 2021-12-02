Топ-3 вкусных напитка, которые согреют зимой

В прохладный зимний вечер особенно хочется тепла и уюта. Поэтому стоит приготовить вкусные напитки, которые можно пить, закутавшись в одеяло, и смотреть любимые фильмы с родными людьми. Ароматы шоколада и корицы придадут атмосферности, а вкус подарит настоящее наслаждение, сообщает Обозреватель.

Простыми идеями приготовления согревающих напитков поделилась кондитер Лиза Глинская на своей странице в Instagram.

Горячий шоколад с корицей

Ингредиенты:

молоко – 500 мл

черный шоколад – 200 г

корица⁣⁣.

⁣⁣ Для декора:

взбитые сливки⁣⁣

шоколад (тертый)⁣⁣.

Шоколад для напитка

Способ приготовления:

1. Молоко с корицей прогреть в сотейнику.

2. В мерном стакане перебить погружным блендером с добавлением шоколада до однородности.

3. Вылить в любимую чашку, украсить взбитыми сливками и тертым шоколадом.

Горячий шоколад с добавлением желтка

молоко – 500 мл

– 500 мл желтки – 60 г

сахар – 20 г

черный шоколад – 150 г.

Способ приготовления:

1. В мерном стакане подогреть молоко.

2. Смешать в сотейнике желтки и сахар.

3. Добавить горячее молоко в желтки и перемешать. ⁣⁣

3. Сотейник поставить на плиту и при постоянном помешивании довести массу до температуры 82 градуса, должен получиться крем "Англес". Очень важно, чтобы желтки не свернулись, иначе будет омлет. ⁣⁣

4. Положить шоколад в мерный стакан и залить готовым кремом, перемешать. ⁣⁣

5. Для идеальной текстуры взбить все погружным блендером.

6. Перелить в стаканы и украсить маршмелоу.

Какао

Ингредиенты:

молоко– 500 мл

какао-порошок – 30 г

сахарная пудра – 30 г

кукурузный крахмал – 20 г.

Способ приготовления:

1. Соединить в миске все сухие ингредиенты: какао-порошок, кукурузный крахмал и сахарную пудру.

⁣⁣2. Добавить 1/3 холодного молока и перемешать до однородной консистенции. ⁣⁣

3. Вылить в сотейник подготовленную массу из какао и оставшееся молоко. ⁣⁣

4. Поставьте на плиту и при постоянном помешивании довести до кипения, проварить 1 минуту.

5. Разлить в стаканы, украсить маршмелоу.