Муж Наташи Королевой против отношений сына со стриптизершей

Певица в одном из интервью рассказала, что сейчас Архип и его девушка Мелисса живут в ее доме. Наташа Королева отмечала, если сын решится связать себя узами брака со своей избранницей, ему самому придется содержать свою семью, сообщает Сегодня.

Сам Архип о своей личной жизни комментариев не дает, лишь публикует совместные фото с Меллисой. Но об отношениях сын с его девушкой решил высказаться Тарзан. Ему не нравится избранница сына, но вмешиваться в личную жизнь Архипа он не собирается.

Это его жизнь, это его выбор. Может, даже неправильный. Но он должен это понять сам, – отметил муж Наташи Королевой .

Сын Наташи Королевой и его девушка / Фото: instagram.com/melissa_foxs_

Известно, что сын Наташи Королевой встречается со стриптизершей Мелиссой Фокс. Пара познакомились в компании общих друзей. Поначалу девушка не знала, что ее парень – сын звездных родителей. Архип сделал Мелиссе предложение еще в феврале, в День святого Валентина, через семь месяцев после знакомства.