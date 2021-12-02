Женская теннисная ассоциация отказалась от турниров в Китае

Женская теннисная ассоциация (WTA) временно отказалась от проведения турниров в Китае и Гонконге в 2022 году, сообщает УНИАН.

Об этом заявил глава WTA Стив Саймон, передает официальный сайт организации.

Данное решение WTA связано с китайской теннисисткой Пэн Шуай, которая обвинила в сексуальном домогательстве бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, после чего более чем на две недели перестала выходить на связь.

"Если влиятельные люди могут подавлять голоса женщин и заметать под ковер обвинения в сексуальном насилии, то основа WTA - равенство для женщин - значительно пострадает. Я не могу допустить, чтобы такое произошло с WTA и ее игроками" , - заявил Саймон.

"В результате с полной поддержкой Совета директоров WTA я объявляю о немедленной приостановке всех турниров в Китае, включая Гонконг. Я не могу с чистой совестью просить наших спортсменок выступать там, где Пэн Шуай не имеет возможности свободно доносить свои мысли и, как кажется, была вынуждена отозвать свои обвинения. И с учетом нынешней ситуации я крайне опасаюсь рисков, с которыми наши игроки и работники могут столкнуться, если мы проведем турниры в Китае в 2022-м" , - добавил он.

Саймон выразил сожаление, что "до этого дошло", а также подчеркнул, что в теннисных сообществах Китая и Гонконга есть много "прекрасных людей", с которыми WTA работала долгие годы.

"Но пока Китай не сделает те шаги, которые мы просили, мы не можем рисковать нашими игроками и работниками. Руководство Китая не оставило WTA выбора. Но я сохраняю надежду, что наши призывы будут услышаны и власти Китая предпримут меры" , - подытожил Саймон.

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