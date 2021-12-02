Лукашенко не исключил досрочные президентские выборы в Беларуси

Александр Лукашенко не исключил проведения досрочных выборов главы государства после принятия обновленной конституции. Планируется, что конституционный референдум состоится не позднее февраля 2022 года, пишет Ольга Белей, РБК-Украина.

"Они могут максимум состояться в срок, но, возможно, будут и досрочные выборы… На основании, что президент так решит, или в переходных положениях конституции будут закреплены иные сроки выборов" , - отметил Лукашенко.

Он также отметил, что после принятия на референдуме обновленной конституции необходимо будет переизбрать все органы власти. При этом Александр Лукашенко сомневается, что президентские выборы состоятся уже следующим летом.

Он также не смог определиться, станет ли он участвовать в следующих выборах.

"Не знаю. Честно, не знаю" , - сказал он.

По его словам, это будет зависеть прежде всего от ситуации в стране.