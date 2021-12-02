В Днепре построили первую в истории города объездную дорогу

В Днепре завершают строительство Южной объездной дороги. Новая магистраль уже соединила Запорожскую трассу и Южный мост, осталось установить освещение, новые знаки и нанести разметку, сообщает УНИАН.

Первый обход города построили в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

"Благодаря этой артерии транзитный крупногабаритный транспорт больше не будет портить улицы города и не создавать пробок" , – отметил глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Сейчас специалисты устанавливают дополнительное освещение на отдельных участках магистрали. В частности, фонарями оснастят развязки и подход к мосту.

Первая объездная дорога города протяженностью 7 км имеет четыре полосы движения. На пересечении с улицей Аэропортовской построили двухуровневую развязку для удобного сообщения с аэродромом. А на участке вдоль полей построили путепровод для проезда сельхозтехники.

"Южный обход построили по современным стандартам. Сейчас завершаем разметку. Она из пластика. Этот материал обладает повышенной износостойкостью и световозвращающими свойствами. Ночью подсвечивается, отражая во тьме свет фар" , – рассказал глава Службы автомобильных дорог в Днепропетровской области Александр Коломийцев.

Всего в области строят три магистрали: трассу в направлении Киева, Южный и Северный обходы Днепра.

Напомним, в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" в период с 2019 года и до конца 2021-го планируют восстановить 13 тыс. км дорог по всей Украине. А в планах до конца 2024 года – сделать 24 тыс. км.