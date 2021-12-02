Сегодня Рада рассмотрит бюджет: комитет одобрил законопроект

Сегодня ночью Бюджетный комитет утвердил проект Госбюджета на 2022 год.

Об этом заявили народные депутаты Алексей Гончаренко ("Европейская солидарность") и Владимир Гевко ("Слуга народа").

"Бюджетные ночи возвращаются: Бюджетный комитет утвердил проект Госбюджета на 2022 год в 3 ночи" , – написал﻿ Гончаренко.

По его информации, в сессионном зале документ начнут рассматривать в 10:30.

Нардеп от "СН" Владимир Гевко также сообщил, что сегодня проект госбюджет будет внесен в Раду и за него будут голосовать депутаты во втором чтении.

"Сегодня в 03:10 Комитетом по бюджету был одобрен проект Закона Украины о Государственном бюджете Украины на 2022 год (регистр. № 6000) во втором чтении.