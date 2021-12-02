В пяти регионах Украины COVID-показатели уже в норме

В пяти регионах Украины COVID-показатели уже в норме
Фото: Pixabay

В Украине в нескольких регионах стабилизировались показатели коронавируса. При этом в красной карантинной зоне до сих пор находится 18 областей и Киев, сообщает Сегодня.

Красная зона

Полностью стабилизировались показатели распространения COVID-19 в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.

По одному показателю, который не в норме – в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.

В этой зоне 18 регионов и Киев:

  • Херсонская
  • Одесская
  • Запорожская
  • Донецкая
  • Днепропетровская
  • Сумская
  • Николаевская
  • Ровенская
  • Житомирская
  • Ивано-Франковская
  • Киевская
  • Луганская
  • Хмельницкая
  • Черниговская
  • Львовская
  • Волынская
  • Черкасская
  • Винницкая

Оранжевая зона

В этой зоне две области:

  • Полтавская
  • Закарпатская

Желтая зона

Эта зона охватывает четыре области:

  • Тернопольскую
  • Кировоградскую
  • Черновицкую
  • Харьковскую

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