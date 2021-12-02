В пяти регионах Украины COVID-показатели уже в норме
В Украине в нескольких регионах стабилизировались показатели коронавируса. При этом в красной карантинной зоне до сих пор находится 18 областей и Киев, сообщает Сегодня.
Красная зона
Полностью стабилизировались показатели распространения COVID-19 в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.
По одному показателю, который не в норме – в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.
В этой зоне 18 регионов и Киев:
- Херсонская
- Одесская
- Запорожская
- Донецкая
- Днепропетровская
- Сумская
- Николаевская
- Ровенская
- Житомирская
- Ивано-Франковская
- Киевская
- Луганская
- Хмельницкая
- Черниговская
- Львовская
- Волынская
- Черкасская
- Винницкая
Оранжевая зона
В этой зоне две области:
- Полтавская
- Закарпатская
Желтая зона
Эта зона охватывает четыре области:
- Тернопольскую
- Кировоградскую
- Черновицкую
- Харьковскую