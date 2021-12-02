В пяти регионах Украины COVID-показатели уже в норме

В Украине в нескольких регионах стабилизировались показатели коронавируса. При этом в красной карантинной зоне до сих пор находится 18 областей и Киев, сообщает Сегодня.

Красная зона

Полностью стабилизировались показатели распространения COVID-19 в Киеве, Львовской, Луганской, Одесской, Ровенской и Херсонской областях.

По одному показателю, который не в норме – в Винницкой, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Хмельницкой и Черкасской.

В этой зоне 18 регионов и Киев:

Херсонская

Одесская

Запорожская

Донецкая

Днепропетровская

Сумская

Николаевская

Ровенская

Житомирская

Ивано-Франковская

Киевская

Луганская

Хмельницкая

Черниговская

Львовская

Волынская

Черкасская

Винницкая

Оранжевая зона

В этой зоне две области:

Полтавская

Закарпатская

Желтая зона

Эта зона охватывает четыре области: