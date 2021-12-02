НБУ назвал причины падения курса гривны

Ситуация на валютном рынке Украины в ноябре 2021 резко менялась. В течение первой половины месяца гривна укреплялась, во второй половине - девальвировала, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ (ноябрь 2021 года), в начале месяца предложение иностранной валюты значительно превышало спрос на нее. Главными источниками иностранной валюты в этот период были экспортная выручка предприятий АПК и ГМК, а также средства, поступившие от нерезидентов.

Кроме того, сказывались и позитивные ожидания относительно дальнейшего прогресса в сотрудничестве с МВФ после достигнутых договоренностей на уровне персонала в октябре. НБУ выкупал избыточную валюту на рынке, пополняя международные резервы, добавили в центробанке.

"Однако во второй половине ноября гривна ослабла из-за значительного роста спроса на иностранную валюту со стороны энергетических компаний и психологических факторов, обусловленных геополитическими рисками, в частности накопления войск РФ на границе с Украиной" , - говорится в обзоре.

В результате за ноябрь официальный обменный курс гривны к доллару девальвировал на 3,2% по сравнению с концом октября, однако в среднем за месяц его обесценивание было гораздо более умеренным (0,3%). Несмотря на значительные продажи иностранной валюты для сглаживания чрезмерных курсовых колебаний сальдо интервенций НБУ в ноябре остался положительным - около 0,4 млрд долларов, отметили в НБУ.

Международный валютный фонд (МВФ) обновил прогноз по курсу гривны к доллару на период до 2026 года. Согласно расчетам МВФ, среднегодовой курс гривны к доллару составит в 2021 году - 27,32 грн/доллар.