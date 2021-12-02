В ФСБ России сообщили о задержании "украинских диверсантов"

ФСБ России сообщила о задержании трех якобы "агентов" украинских спецслужб и пресечении их "диверсионно-разведовательной деятельности".

Об этом сообщает﻿ "РИА Новости" в Телеграме.

По данным СМИ, задержаны отец и сын, "собиравшие данные о стратегических объектах", а также "молодой человек, планировавший теракт".

В ФСБ заявили, что задержанные планировали "подрыв мачты радиоцентра Черноморского флота, башни телецентра Крыма и мобильной газотурбинной электростанции". Для этого один из задержанных якобы планировал "подорвать две самодельные бомбы по 1,5 кг тротила".

В СМИ назвали имена задержанных: Зиновий Коваль и его сын Игорь Коваль; Александр Цилык, (обозначен как "агент ГУР Минобороны"); Сергей Швиденко, (обозначен как "старший офицер ГУР МО Украины").