Nissan показала концепт по мотивам болида Formula E

Японская компания Nissan показал интересный концепт Ariya Single Seater Concept, который создан по мотивам гоночного болида Formula E. Новинка призвана продемонстрировать возможности силового агрегата электрического кроссовера Ariya, сообщает Обозреватель.

Уникальный концепт представили на мероприятии Nissan Futures, посвященном новым технологиям. Автомобиль создан в стилистике футуризма и использует элементы дизайна электрических гоночных болидов, используемых в чемпионате FIA Formula E. Кузов концепткара изготовлен из углепластика.

Ariya Single Seater Concept представили на мероприятии Nissan Futures, посвященном новым технологиям. Источник: Nissan

С помощью концепта Ariya Single Seater создатели хотели показать потенциал использования электрического силового агрегата, который используется в новом кроссовере Ariya. Кроме того, болид будет использоваться в исследованиях, проводимых компанией в области электрификации.

С помощью концепта Ariya Single Seater создатели хотели показать потенциал использования электрического силового агрегата, который используется в новом кроссовере Ariya. Источник: Nissan

Кузов концепткара изготовлен из углепластика. Источник: Nissan

Напомним, что первый серийный электрический кроссовер Nissan Ariya предлагается покупателям в Японии в четырех модификациях. Переднеприводная версия будет доступна с электромотором мощностью 217 или 242 л.с., а для модели с приводом на все колеса доступна силовая установка мощностью 278 или 305 сил. В зависимости от отдачи двигателя на разгон с 0 до 100 км/ч автомобилю потребуется 5,1-7,5 с. Покупатели также смогут выбирать между двумя вариантами батареи – энергоемкостью 66 или 91 кВтч. На первой электрокар способен преодолеть до 360 км, а с более мощной – до 500 км по циклу WLTP.

Электрический кроссовер Ariya. Источник: Nissan

По своим размерам Nissan Ariya сопоставим с кроссовером X-Trail. Автомобиль получил элегантную внешность и просторный салон.