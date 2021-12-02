Сколько зарабатывают биатлонисты на Кубке мира

Сегодня на Кубке мира по биатлону в Эстерсунде стартует второй этап, который откроют спринты. За подиум в Швеции будут бороться и 10 украинцев, которые помимо медали могут получить и солидный гонорар от Международного союза биатлонистов, сообщает Обозреватель.

Смотрите, сколько зарабатывали лидеры в прошлом сезоне и какие призовые полагаются в нынешнем на Кубке мира. Причем деньги в личных гонках получают не только медалисты и участники цветочной церемонии, но и вся первая 20-ка.

Украинка Юлия Джима во время гонки в Эстерсунде. Источник: biathlon.com.ua

В прошлом году больше всех в украинской команде заработала Юлия Джима, которая попадала в призы на этапах Кубка мира. Ее доход с призовых без учета налогов составил 59 000 евро, у Елены Пидгрушной – 25 650, у Дарьи Блашко – 21 200.

Лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный. Источник: Biathlon.com.ua

У мужчин в нашей сборной у Артема Примы было 30 150 евро, заработок Дмитрия Пидручного – 25 000, Антона Дудченко – 11 000.

А вот в мировом биатлоне на вершине норвежцы. У обладательницы Кубка мира Тирил Экхофф – доход от IBU за сезон составил 386 000 евро. Ставшая второй в общем зачете Марте Олсбю Ройселанд положила на свой счет 254 000.

Лидеры по призовым в женском биатлоне. Источник: extrarunde-biathlon.de

У мужчин сражавшиеся за большой Хрустальный глобус Йоханнес Тингнес Бе и Стурла Легрейд заработали более 300 тысяч евро каждый. В итоге у победителя общего зачета Бе 348 350 евро, у сенсации прошлого сезона Легрейда – 321 950.

Лидеры по призовым в мужском биатлоне. Источник: extrarunde-biathlon.de

Призовые на Кубке мира по биатлону в сезоне-2021/2022

Призовые в индивидуальных гонках:

1 место – 15 000 евро

2 место – 12 000 евро

3 место – 9 000 евро

4 место – 7 000 евро

5 место – 6 000 евро

6 место – 5 000 евро

10 место – 2 500 евро

11 место – 2 000 евро

12 место – 1 750 евро

13 место – 1 500 евро

14 место – 1 250 евро

15 место – 1 000 евро

16 место – 900 евро

17 место – 800 евро

18 место – 700 евро

19 место – 600 евро

20 место – 500 евро

Юлия Джима на церемонии награждения

Эстафетные гонки:

1 место – 24 000 евро (по 6000 на каждого участника)

2 место – 18 000 евро (по 4500 на каждого участника)

3 место –14 000 евро (по 3500 на каждого участника)

4 место – 10 000 евро (по 2500 на каждого участника)

5 место – 8 000 евро (по 2000 на каждого участника)

6 место – 6 000 евро (по 1500 на каждого участника)

Украинские биатлонистки готовы дать бой фавориткам

Сингл-миксты:

1 место – 12 000 евро (по 6000 на каждого участника)

2 место – 9 000 евро (по 4500 на каждого участника)

3 место – 7 000 евро (по 3500 на каждого участника)

4 место – 5 000 евро (по 2500 на каждого участника)

5 место – 4 000 (по 2000 на каждого участника)

6 место – 3 000 (по 1500 на каждого участника)

Биатлонистки на дистанции. Источник: Facebook ФБУ

Призовые за итоговое место в общем зачете Кубка мира

1 место – 28 000 евро

2 место – 23 000 евро

3 место – 18 000 евро

4 место – 15 000 евро

5 место – 13 000 евро

6 место – 10 000 евро

7 место – 9 000 евро

8 место – 8 000 евро

9 место – 7 000 евро

10 место – 6 000 евро

Но тут стоит помнить, что из указанных сумм удерживаются налоги, которые, в зависимости от страны проведения этапа, могут составлять даже до 40–50%.