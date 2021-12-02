В Китае придумали "швейцарского ученого" ради фейков о США и COVID-19
Китайские пользователи Facebook придумали создать аккаунт швейцарского ученого Уилсона Эдвардса, который на протяжении почти месяца распространял фейки о коронавирусной инфекции и США. Об этом, со ссылкой на Business Insider, сообщает Лента.Ру.
Заявления «ученого» особенно активно распространялись в Facebook и Twitter в период с 24 июля по 10 августа. Он публиковал заявления о том, что США запугивают своих граждан и убеждают их в причастности китайцев к появлению SARS-CoV-2.
За это время фейки Эдвардса распространились по социальным сетям, их также перепечатывали государственные СМИ Китая.
Facebook заблокировал аккаунт пользователя только 10 августа. Это произошло после того, как представители швейцарских властей подтвердили: гражданина страны с таким именем не существует. Тогда же стало известно, что аккаунт Эдвардса создали накануне 24 июля за 12 часов.
Напомним, 2 августа члены Республиканской партии из Палаты представителей США обнародовали доклад, в котором приводились доказательства утечки коронавируса из лаборатории в Ухане. Отчет республиканцев основывался на информации из открытых источников. Авторы документа также призвали американское правительство ввести санкции против ученых из Уханьского института вирусологии.