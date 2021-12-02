Освещение в интерьере: 5 модных дизайнерских приемов

Грамотно размещенные светильники подчеркивают достоинства интерьера. Модные дизайнерские приемы в интерьере можно реализовать в любой квартире, сообщает Профиль.

Линейная подсветка

Проведенные вдоль длинных стен линии светильников делают комнату визуально шире. Для этого можно использовать магнитные системы, светодиодную подсветку или линии из подвесных светильников на длинных шнурах.

Акценты с помощью цветных светодиодов

В темное время суток цветные светодиодные ленты помогут подчеркнуть удачное цветовое решение помещения. Их размещают так, чтобы яркий свет не бил в глаза. Современные светодиодные ленты могут менять оттенок белого от теплого до холодного или переключаться на разные цвета.

Подсветка декора и фактурных стен

Фактурные стены – популярное дизайнерское решение. Вечером она будет особенно эффектно смотреться при правильной подсветке, отмечают специалисты. Можно установить настенные бра или другие подходящие светильники.

Асимметричные светильники

Многие дизайнеры в последнее время отказываются от симметричных интерьеров. Они советуют, например, повесить по обе стороны кровати или дивана разные потолочные светильники на длинном шнуре или поставить с одной стороны настольную лампу, а с другой – повесить бра.

Подвесные светильники разной формы

Дизайнеры советуют выбирать потолочные светильники разной формы. Они оживляют пространство. При этом желательно использовать в одной комнате светильники одного цвета или сделанные из одинакового материала.