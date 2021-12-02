Лукашенко анонсировал совместные учения с РФ на границе Украины
Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с Украиной, сообщает РИА Новости.
"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе", — сказал Лукашенко.
По его словам, эти учения пройдут "где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев".
"Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем", — заявил он.
Он подчеркнул, что для этого все готово.