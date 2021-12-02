Лукашенко анонсировал совместные учения с РФ на границе Украины

Александр Лукашенко заявил, что белорусские и российские военные вскоре проведут учения на границе республики с Украиной, сообщает РИА Новости.

"Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе" , — сказал Лукашенко.

По его словам, эти учения пройдут "где-то в два этапа в ближайшие пару месяцев".

"Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем" , — заявил он.

Он подчеркнул, что для этого все готово.