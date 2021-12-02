Кива подает в суд на "Бигус.Инфо"

Нардеп от партии ОПЗЖ Илья Кива заявил, что будет подавать в суд на "Бигус.инфо" за распространение неправдивой информации с целью его дискредитации, сообщает Страна.ua.

Ранее, на канале «Бигус-инфо» появилось видео, где журналисты рассказали о том, что во время обысков у Кивы якобы обнаружили кучу золота и картины первого заместителя главного редактора интернет-издания "Страна" Светланы Крюковой.

По словам депутата, журналисты взяли фото на сайте ГБР из совершенно другого дела и никакого золото у него не находили.

"Я предоставляю вам фото взятые "Бигус. инфо" — они их взяли из сайта ГБР, который рапортовал месяц назад о разоблачении конвертационного центра. То есть, они взяли эти фото другого дела и прилепили их к помещению, где проходили обыска в тот момент, когда я там находился" , - возмутился Кива.

Он заявил, что подает в суд и требует опровержений.

По словам народного депутата, в ходе обысков ничего особенного не нашли.

"Я предоставляю вам официальные документы: акт осмотра, изъятые вещи в этом доме, который арендован матерью моего ребёнка. Там все написано, что ничего не нашли, кроме носков, трусов и спортивного костюма. И больше ничего" , — сообщил депутат.

Также Кива ответил, почему не задекларировал картины авторства Светланы Крюковой.

"Эти не картины Светланы, а репродукции с них. Я эти репродукции коллекционирую, как открытки памяти для Зеленского. Когда поменяется власть и он уйдёт с должности — будет сидеть, смотреть на стены и с тоской вспоминать оппозицию" , — подытожил Илья Кива.

В распоряжении издания появился протокол обыска у Кивы, из которого следует, что у него не находили золото и прочие предметы, о которых говорится в сюжете "Бигус.инфо".

Страна.ua

К слову, этот сюжет на канале Бигуса в YouTube уже недоступен, а сам Бигус принес извинения за фейк.

Журналист заявил, что один из источников в правоохранительных органах скинул фотографии из дома Ильи Кивы во время обыска и в этом общем наборе были и фото с обыска конвертационного центра.

По словам Бигуса, это первая ошибка такого масштаба за 8 лет в редакции. В ближайшее время журналисты попробуют связаться с каждым медиа с просьбой убрать эту информацию.