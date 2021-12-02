У Хлебниковой диагностировали ожог глаз: началось заражение тканей лица

Известная советская и российская певица Марина Хлебникова по-прежнему находится в медикаментозной коме после пожара в собственной квартире. Стало известно, что у артистки сильно пострадали глаза и началось заражение тканей лица, сообщает Обозреватель.

Сейчас состояние певицы оценивается как стабильно тяжелое, сообщает Telegram-канал Mash. Врачи диагностировали у нее ожог роговицы. ﻿Медики вводят антибиотики, чтобы инфекция не распространялась дальше. Певица страдает от сильных болей, поэтому когда ее выведут из комы – неизвестно.

Сообщается, что родственникам и близким запрещено навещать Хлебникову. Любой контакт может навредить пациентке и вызвать лишний стресс. Врачи опасаются, что присутствие посторонних в палате может спровоцировать появление новых заражений у певицы.