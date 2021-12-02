Vodafone отменяет лимиты на звонки всем украинским операторам

Мобильный оператор Vodafone Украина запускает новогоднюю акцию "С Vodafone все свои" с безлимитными звонками на всех операторов Украины и пользование мессенджерами без ограничений, сообщает ITC.ua.

Акция доступна без дополнительных платежей – чтобы воспользоваться предложением достаточно быть клиентом тарифов Vodafone и оплатить свой обычный пакет услуг на месяц.

Заказать услугу «С Vodafone все свои» можно до 31 января 2022 года, набрав комбинацию *888# или в приложении My Vodafone. Клиенты, которые подадут заявку на активацию в этот период, получат неограниченное количество минут для звонков на номера всех операторов Украины и безлимит на пользование мессенджерами в рамках услуги Online PASS до 28.02.2021 года. Такую акцию Vodafone проводит уже вторую зиму подряд.

Online Pass позволяет без ограничений и без платы за трафик воспользоваться популярными мессенджерами и приложениями для видеосвязи. В пакет входят Viber, Telegram, WhatsApp, Zoom, Skype, Skype for Business, Hangouts, Google Classroom, Google Meet, Microsoft Teams, WeChat и FaceTime.