Глава католической церкви Папа Римский Франциск собирается с визитом в Украину. Об этом сообщил глава греко-католической церкви Святослав Шевчук во время Киевского форума безопасности, передает Политика Страны﻿ в Telegram.

"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства" , - заявил Шевчук.

Он заявил, что недавно лично общался с понтификом и тот очень интересуется делами Украины.