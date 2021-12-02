Папа Римский Франциск собирается с визитом в Украину
Глава католической церкви Папа Римский Франциск собирается с визитом в Украину. Об этом сообщил глава греко-католической церкви Святослав Шевчук во время Киевского форума безопасности, передает Политика Страны в Telegram.
"У нас хорошая новость. Ожидаем, что состоится его визит в Украину. Это еще не анонсировано, но мы уже живем в ожидании и приготовлении. Это очень мощный сигнал поддержки нашего народа и нашего государства", - заявил Шевчук.
Он заявил, что недавно лично общался с понтификом и тот очень интересуется делами Украины.