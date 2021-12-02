Замглавы МИД Украины подал в отставку

Заместитель министра иностранных дел Украины Егор Божок подал заявление об отставке. Об этом сообщает Телеграм-канал﻿ "Политика Страны".

Копию заявления Божок опубликовал у себя в Twitter, пообещав о причинах сообщить позже.

"Подал в отставку. Почему? Придет время, расскажу", – написал он, давая понять, что уходит не с добрым настроением.

Подав у відставку.

Чому? Прийде час, розповім.

Дякую всім, з ким 20 років пліч-о-пліч стояли на захисті інтересів України на міжнародній арені.

Честь маю! pic.twitter.com/aId5i86YXR — Yehor Bozhok (@YehorBozhok) December 2, 2021

Божок известен тем, что проходит подозреваемым по "делу Семочко". Во времена Порошенко Божок занимал должность главы СВР. И назначил Семочко своим заместителем, чем, по мнению следствия, нарушил закон.

В 2020 году Божку вручили подозрение, но не смогли даже отстранить от занимаемой должности: суд посчитал позицию следствия неаргументированной. Божок на суде заявил, что у него не было полномочий оспаривать и ставить под сомнение указ президента.