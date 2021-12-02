Ученые определили, когда человек чувствует себя наиболее энергичным

Научные работники из Бирмингема определили, когда у людей наступает время максимальных энергетических пиков. Как выяснилось, наиболее энергичным человек чувствует себя в 31-летнем возрасте, когда максимум усилий уходит на семью, работу и физические нагрузки, сообщает Menslife.

Большинство людей верит в стереотип, согласно которому, человеку лучше всего остепениться по достижении 30-летнего возраста: этот период считается идеальным для создания семьи и перехода на более спокойный ритм жизни. Но эксперты из Британии считают совершенно иначе: согласно результатам их исследований, перешагнув тридцатилетний рубеж, человек достигает пика своей энергичности.

Прежде всего, в этом возрасте на плечи людей ложатся максимальные нагрузки по работе. К тому же, семья и дети отбирают у них максимум сил и времени. Кроме того, 30-летние в разы чаще уделяют время спортивным нагрузкам — все это ведет к тому, что уровень их энергии достигает своего максимума.

Далее показатель энергичности постепенно идет на убыль, а следующий всплеск энергии происходит у большинства людей уже в 55 лет. По словам экспертов, это связано с тем, что человек активизируется, предвкушая выход на пенсию.

Такие выводы ученые сделали благодаря эксперименту с участием 2 тысяч добровольцев. Согласно опросу, перешагнув рубеж в 31 год, 40% респондентов ощущают прилив сил и пребывают в уверенности, что данный период — самый счастливый в их жизни. Кроме того, обнаружилось, что наиболее качественно спортом занимаются именно 30-летние, и даже максимальная занятость не является этому помехой. Как показали результаты опроса, от физических нагрузок после 30-ти отказываются лишь 12% респондентов, после 40-ка их количество растет до 20%, а после 50 — до 25%.