Лавров призвал НАТО не играть с огнем, обещая членство Украине

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что обещания того, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это игра с огнем.﻿ Об этом он сказал на пленарной сессии заседания совета глав МИД стран ОБСЕ в Стокгольме, сообщает Европейская правда.

Лавров также выразил возмущение якобы "военной накачкой" Украины, культивирующей иллюзию силового разрешения конфликта.

"Решение бухарестского саммита, что Украина и Грузия станут членами НАТО – это мина в основу конструкции европейской безопасности" , - заявил Лавров.

"Однажды в августе 2008 года уже рвануло, когда Саакашвили, находившийся в эйфории от НАТО-перспективы, отважился на авантюру, которая обернулась тяжелейшими последствиями для самой Грузии и подвела ситуацию в сфере безопасности к опасной черте" , - отметил он.

"Те, кто заученно повторяют бухарестские тезисы и говорят, что в вопросе расширения НАТО третьи страны не имеют права выражать свою позицию - эти люди играют с огнем. Я убежден, что они не могут этого не осознавать" , - заявил российский министр.

По его словам, превращение стран-соседей РФ в плацдарм противостояния с ней, развертывание сил НАТО в непосредственной близости от стратегически важных для российской безопасности районов категорически неприемлемо.