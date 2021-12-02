Украина и США разрабатывают пакет мер по сдерживанию РФ – Кулеба
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен во время встречи в Стокгольме провели переговоры о мерах сдерживания РФ от дальнейшей агрессии.
Об этом написал глава МИД Украины в Twitter.
"Дружеская встреча с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Стокгольме. Работаем над разработкой комплексного пакета сдерживания РФ от дальнейших агрессивных действий, включая жесткие экономические санкции. Мы подтвердили важность крепкого стратегического партнерства Украины и США", - написал Кулеба.