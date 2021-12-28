Новая почта введет новые тарифы с января

Тарифы "Новой почты" для клиентов изменятся с 1 января 2022 года. Доставка в отделение по Украине самой маленькой посылки или документов будет стоить 40 грн, а в почтомат – 35 грн (до апреля) и 45 грн (с 1 апреля), сообщает Обозреватель.

Также меняется подход к оплате курьерской доставки:

тариф будет единым для всех посылок до 30 кг, плата составит 30 грн.

для отправлений тяжелее 30 кг будет прибавляться 90 грн за каждые 100 кг (грузовой тариф).

Почта сообщает о пяти ключевых новшествах:

Вводится новая услуга по доставке документов – за 40 гривен. Цену зафиксирует на год, конверт включен в стоимость.

Наложенный платеж останется без комиссий до апреля-2022. После 1 апреля появятся комиссии.

Тариф на возврат посылки с неподходящим товаром – 15 грн за отправление весом до 30 кг.

Тарифные зоны будут рассчитываться в зависимости от пунктов назначения: 1) по городу и в пригород; 2) между городами; 3) из/в поселок городского типа или село.

При доставке по городу вводится три тарифа по весу посылок: маленькая – до 2 кг (40 грн), средняя – до 10 кг (60 грн) и большая – до 30 кг (80 грн).

В цену будет входить комиссия за объявленную стоимость до 1000 гривен. Комиссия должна включаться в тариф независимо от того, куда будет доставлена посылка, – в отделение или почтомат.

При этом следует помнить, что доставка в почтомат работает далеко не для всех посылок. Для этого отправление должно соответствовать таким критериям:

быть полностью оплаченным;

вес должен составлять до 20 кг;

объявленная стоимость – не более 6000 грн;

максимальные габариты – 40х60х30 см.

Посылка хранится в почтомате только 3 дня. После этого груз отправляют в ближайшее отделение, где его можно забрать в течение еще 7 дней.