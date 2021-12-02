Кого выберет Злата Огневич: победителя "Холостячки" узнали по руке

Уже в эту пятницу, 3 декабря, украинская певица и героиня второго сезона шоу "Холостячка"(СТБ) Злата Огневич сделает свой выбор, приняв кольцо от одного из участников реалити. У поклонников не осталось сомнений, что победителем станет Дмитрий Шевченко. Они узнали мужчину по рукам в видеоанонсе финального выпуска, сообщает Обозреватель.

Свои догадки фанаты написали под роликом на YouTube-канале проекта. Внимательные зрители акцентировали на рубашке избранника, который надевал Злате колечко на безымянный палец (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

В финальном эпизоде зрители увидят Холостячку в образе невесты. Красивое платье с глубоким декольте, большим разрезом и длинным шлейфом также не оставило поклонников равнодушными. Они отметили безупречную фигуру певицы, похвалив ее за выбор наряда.

Огневич поразила выбором платья для финала шоу
Огневич поразила выбором платья для финала шоу. Источник: Скриншот анонса финального выпуска "Холостячки-2"

"Злата очень красивая в этом платье!", "Как ей идет свадебное платье", – писали комментаторы под видео.

Однако большинство взволновала не невеста, а потенциальный жених. В анонс традиционно добавили момент, когда избранник надевает на палец Холостячки обручальное кольцо. Поклонники узнали руки 38-летнего бизнесмена Дмитрия Шевченко со Львова.

Напомним, в финале за сердце Холостячки будут бороться Дмитрий Шевченко, 31-летний бизнесмен, который дважды был женат, Андрей Задворный и 30-летний "психолог с татуировками" в разводе Роман Свечкоренко.

Претенденты на победу в шоу "Холостячка-2"
Претенденты на победу в шоу "Холостячка-2". Источник: instagram.com/holostyakstb

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