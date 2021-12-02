Вышел трейлер фильма "Елки 8"

Вышел трейлер новогодней комедии "Елки 8" — продолжения популярной франшизы. Главные роли в новых "Елках" исполнили Иван Ургант, Сергей Светлаков, Филипп Киркоров, Аня Чиповская, Никита Ефремов, Дарья Мороз и многие другие звезды, сообщает Spletnik.





Подробности сюжета пока не раскрываются, но известно, что франшиза продолжит историю двух лучших друзей в исполнении Ивана Урганта и Сергея Светлакова. По традиции картина будет состоять из нескольких новелл, объединенных одной сюжетной линией. Режиссерами новелл стали Антон Богданов, Василий Зоркий, Александра Лупашко, Варвара Маценова и Яков Юровицкий.

Премьера фильма состоится 16 декабря.